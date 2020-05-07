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Медреформа в Украине: Степанов рассказал, за что пациенту не нужно будет платить Финансирование первичной медпомощи, по словам министра, остается на уровне 2019 года, то есть уменьшаться не будет

Министр здравоохранения Максим Степанов в эксклюзивном интервью каналу "Украина 24" рассказал, какие услуги останутся бесплатными на втором этапе медреформы.

"Мы оставляем финансирование на уровне 2019 года, чтобы оно было не меньше для наших больниц, которые находятся на втором и третьем уровнях, мы оставляем финансирование первичной медицинской помощи, мы оставляем приоритетные пакеты лечения инфаркта миокарда и инсульта, и тарифы на это должны быть адекватны, включать и все лекарства, весь процесс лечения, все лекарства и заработную плату", - сказал Степанов.

Также бесплатной, по словам министра, будет экстренная помощь.

"Также мы оставляем пакет по экстренной медицинской помощи - и будем вводить соответствующие коэффициенты по времени проезда, относительно качества предоставления медпомощи, установления диагноза", - сказал министр.

Напомним, ранее врач, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов заявил, что Украина не готова ко второму этапу медицинской реформы и он приведет к коллапсу.