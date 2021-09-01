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У России нужно отобрать название "Русь", оно украдено у Украины - Арестович По словам спикера ТКГ, кража названия позволяет Путину посягать на территорию Украины

Московская Россия украла у Украины название "Русь", и Украина имеет право претендовать на это название. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Есть дискуссия в Офисе президента, которая поддержана академическим научным обществом. Есть определенные последствия этой дискуссии, потому что если вы увидите поздравление президента с Днем Независимости, он несколько раз использовал название "Русь-Украина". Это известный исторический факт", - сказал советник.

Арестович подчеркнул, что Московия в XVIII веке украла название "Русь" в политических целях, и последствия такого решения - посягательство Путиным на территорию Украины.

"В начале XVIII века состоялась огромная кража. Московия забрала себе название "Русь". А сделал это Феофан Прокопович, который отстаивал идею православного государства в противовес католикам и Османской империи. Он сделал ставку на Московию. Три года он уговаривал императора Петра и говорил, что только это позволит России претендовать на династическую преемственность русских земель, веры, языка. А всем известно, что Богдан Хмельницкий называл себя князем русским. Гадячское соглашение предусматривало единство трех народов, один из которых - русский. Эта кража и позволяет россиянам посягать на нашу территорию, государство, заявлять Путину, что мы - один народ и создавать прочую пропаганду", - сказал Арестович.

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В то же время советник ТКГ в случае возможного возврата Украине названия "Русь" не видит никаких проблем, какие были в связи с переименованием Македонии в Северную Македонию.

"Нет, ни одна же страна не претендует на название "Русь". А Российская Федерация - не Русь, это совсем другое дело. Они, конечно, будут пытаться оказывать нам проблемы, но мы их обойдем", - сказал Арестович.

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Отметим, что Гадячский договор был заключен в 1658 году между Речью Посполитой и Гетманщиной, которая могла войти в состав Речи Посполитой под названием "Великое Княжество Русское", однако инициативы остались на бумаге.

Ранее Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку сказал, что Украину нужно переименовать, чтобы отнять у России право на наследие Киевской Руси. "Перехват наследия Киевской Руси - главное, что нам нужно сделать. Это намного важнее танков. Пока мы движемся в правильном направлении", - сказал он.