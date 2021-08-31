Гордон обратился к жителям ОРДЛО: кто "мутит воду", покинет Донбасс за сутки

Журналист заявил, что коллаборантам "украинская армия даст коридор, по которому они покинут этот край навсегда"

Гордон обратился к жителям ОРДЛО: кто "мутит воду", покинет Донбасс за сутки

Украина обязательно вернет оккупированные районы Донбасса, а тем, кто "мутит воду" в ОРДЛО, украинская армия даст лишь сутки, чтобы покинуть эти территории навсегда.

Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Донецк – очень красивый зеленый город. Какие отели прекрасные. Donbass Palace – какой отель, один из лучших в стране. Какой потрясающий построили аэропорт – разбомбили все сволочи. Аэропорт был лучшим аэропортом Украины. Стадион "Донбасс Арена" – лучший стадион Украины. Донецк – потрясающий город. Мне очень жаль дончан, кто сейчас там живет, тех, кто был вынужден уехать. Там комендантский час по-прежнему, люди живут в страхе, забиты", - сказал Гордон.

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Журналист обратился к жителям Донбасса:

"Я хочу, чтобы все жители Донецка и Луганска знали, что мы их ждем, мы их любим, для нас это граждане Украины. И мы обязательно будем вместе. А те, кто мутит воду там сегодня, с российскими паспортами кто пришел туда мутить воду – им украинская армия даст коридор, по которому они покинут этот край навсегда в течение суток. Единственное, на что они могут рассчитывать – на коридор и в прямом, и в переносном смысле".

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Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что украинская армия на Донбассе может начать наступление без предупреждения.

"О наступательных действиях на Донбассе не будут предупреждать ни население Украины, ни наших врагов в России. Когда украинская армия и верховный главнокомандующий поймут, что настал час, будут наступательные действия, без предупреждения", - сказал журналист. 

Также Гордон в эфире канала "Украина 24" высказал мнение, что массового наступления России на Украину осенью не произойдет, потому что Владимиру Путину не нужно, чтобы "в Россию шли гробы".

Источник Украина 24 Теги Донбасс ОРДЛО Дмитрий Гордон