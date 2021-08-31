21:12, Сегодня

Нож в спину от подростков: в Ровно двое близнецов ранили женщину

В Ровно женщина средь бела дня получила удар ножом в спину. У детской площадки на нее напали двое несовершеннолетних.

Как сообщается в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", 42-летнюю пострадавшую госпитализировали. На видео с камер наблюдения видно, как один из парней бьет в спину прохожую и убегает. По горячим следам правоохранители вышли на вероятных нападавших. Ими оказались двое 15-летних братьев-близнецов. Инцидент квалифицировали как хулиганство. Парень, который ранил женщину, пока в СИЗО.

"По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Частью 4 статьи 296 предусмотрена ответственность от 3 до 7 лет. Мотив, как одна из версий - просмотр запрещенных мультфильмов и компьютерных игр, где присутствует определенная жестокость", - рассказал начальник Ровенского районного управления полиции Роман Штеба.

Хирург Ровенской областной больницы Виктор Мулярчук сообщил, что пострадавшая женщина получила четыре ранения, два из них довольно глубокие.

"Пациентке проведена хирургическая обработка ран, проведена остановка кровотечения, в настоящее время пациентка находится в отделении интенсивной терапии. Угрозы жизни нет", - сказал врач.

Фото - Полиция Ровенской области