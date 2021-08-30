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В Умани хасиды чуть не сорвали прямой эфир корреспондента "Украина 24": видео В городе накануне иудейского Нового года царит очень веселая атмосфера

Хасиды массово прибывают в Умань, где они традиционно празднуют иудейский Новый год Рош-га-Шана. До праздника меньше недели, а в городе уже более 10 тысяч паломников. В целом ожидают прибытие около 50 тысяч хасидов.

Хасиды едва не сорвали прямой эфир корреспондента телеканала "Украина 24" Евгения Назаренко, который находится в Умани. При включении корреспонденту было трудно, потому что паломники активно мешали ему - пытались влезть в кадр, что-то сказать на камеру, смеялись, кричали.

Комментируя ситуацию в городе, Назаренко отметил:

"Атмосфера здесь очень веселая, но за правопорядком здесь следят очень много полицейских и муниципальная стража Умани. Хочу отметить, что полицейские сюда приехали из разных областных центров Украины, поэтому полиции здесь очень много. Также, чтобы предотвратить коронавирус и медицинские травмы и болезни, здесь развернуто много временных медпунктов, и все они бесплатные, потому что за них заплатил фонд из Израиля".

Корреспондент также рассказал, стоит ли бояться всплеска заболеваемости коронавирусом в Умани из-за больших скоплений людей. По его словам, хасиды массово не соблюдают масочный режим. Однако перед прибытием в Украину паломники делали тесты на коронавирус. Также почти все они вакцинированы, потому что к этому их обязывает правительство Израиля и правительства других стран, откуда они прибывают.