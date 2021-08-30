18:54, Сегодня

Нужна комиссия и реестр — омбудсмен рассказала о трудностях поиска пропавших на Донбассе Людмила Денисова рассказала, чего не хватает для эффективной работы по пропавшим без вести

Пропавшими без вести за время российской оккупации на Донбассе считаются 258 человек, сообщили в Министерстве иностранных дел. Ситуацию прокомментировала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Согласно закону, который был принят в 2018 году, который определяет правовой статус людей, пропавших без вести, нужно, чтобы в Украине была создана и работала комиссия по поиску пропавших без вести. К сожалению, на сегодняшний день комиссия, которая была создана в 2020 году, не заработала. Почему? Потому что недостаточно финансирования, и в целом комиссия состоит из представителей государственных органов, но на постоянной работе в ней — только ее глава. Но глава комиссии не может делать все сам. Им нужно создать секретариат, а если нет денег в бюджете, то и секретариата нет. Второй вопрос — до сих пор не создан реестр, который по этому закону должно было создать Министерство юстиции. Сейчас Министерство юстиции вносит проекты законов, чтобы изменить — или в целом убрать комиссию и отдать полномочия уполномоченному, или сделать какую-то новую должность", — сказала она.

Читайте также: Арестович о переговорах по Донбассу: Россия не станет более договороспособной

По словам Денисовой, официальный список пропавших без вести может быть неточным.

"Мы всегда общаемся с общественными организациями, в том числе на оккупированных территориях, получаем от них информацию, проверяем ее, затем причастные органы проверяют и вносят в список. Но все равно это неточная информация, и если кто-то знает о каких-либо пропавших, то мы в ожидании информации", — сказала она.

Напомним, в Международный день жертв насильственных исчезновений в МИД заявили, что за 7 лет сотни людей пропали без вести или были похищены на временно оккупированных Россией территориях Украины.

"МИД в очередной раз привлекает внимание мирового сообщества к судьбе этих людей и факта причастности российской оккупационной администрации к их исчезновению. Россия должна понести ответственность за свои агрессивные действия и нарушения прав человека и освободить всех, кого незаконно задержали", — говорится в сообщении министерства.