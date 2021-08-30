Масштабный лесной пожар на Донбассе: в ГСЧС рассказали подробности
Причину возникновения пожара устанавливают специалисты
В Луганской области спасатели 30 августа локализовали масштабный лесной пожар в Северодонецком районе, пострадавших и погибших нет.
Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" спикер главного управления ГСЧС в Луганской области Андрей Кравченко.
"В 14:30 было объявлено о локализации пожара. Сейчас происходит тушение тлеющей хвойной подстилки. От ГСЧС привлечены 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Также привлечены военнослужащие ВСУ и одна единица техники от них и от Гослесагентства 3 единицы техники и 13 человек. Угрозы распространения пожара нет, продолжается ликвидация", - сообщил он.
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По словам представителя ГСЧС, пока причина пожара неизвестна, ее устанавливают специалисты.
"Пострадавших, травмированных, погибших на пожаре нет. Относительно хозяйственных сооружений или зданий также информации такой нет. Горение происходило именно в лесном массиве", - сказал он.
Напомним, что украинские спасатели помогают бороться с лесными пожарами не только в Украине, но и других странах.
В частности, в Турции в ночь на 11 августа украинские пожарные ликвидировали масштабный пожар. Четыре экипажа авиакомпании "Украинские вертолеты" выполнили операцию по пожаротушению в районе Дерекьой, что в 15 километрах от известного курорта Бодрум.
Украинские пожарные сбросили более 250 тонн воды. Примечательно, что с этой сверхсложной задачей справились без привлечения дополнительных сил. Уникальная операция проходила ночью в условиях горной местности.