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Масштабный лесной пожар на Донбассе: в ГСЧС рассказали подробности Причину возникновения пожара устанавливают специалисты

В Луганской области спасатели 30 августа локализовали масштабный лесной пожар в Северодонецком районе, пострадавших и погибших нет.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" спикер главного управления ГСЧС в Луганской области Андрей Кравченко.

"В 14:30 было объявлено о локализации пожара. Сейчас происходит тушение тлеющей хвойной подстилки. От ГСЧС привлечены 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Также привлечены военнослужащие ВСУ и одна единица техники от них и от Гослесагентства 3 единицы техники и 13 человек. Угрозы распространения пожара нет, продолжается ликвидация", - сообщил он.

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По словам представителя ГСЧС, пока причина пожара неизвестна, ее устанавливают специалисты.

"Пострадавших, травмированных, погибших на пожаре нет. Относительно хозяйственных сооружений или зданий также информации такой нет. Горение происходило именно в лесном массиве", - сказал он.

Фото: Facebook Управления ГСЧС в Луганской области

Напомним, что украинские спасатели помогают бороться с лесными пожарами не только в Украине, но и других странах.

В частности, в Турции в ночь на 11 августа украинские пожарные ликвидировали масштабный пожар. Четыре экипажа авиакомпании "Украинские вертолеты" выполнили операцию по пожаротушению в районе Дерекьой, что в 15 километрах от известного курорта Бодрум.

Украинские пожарные сбросили более 250 тонн воды. Примечательно, что с этой сверхсложной задачей справились без привлечения дополнительных сил. Уникальная операция проходила ночью в условиях горной местности.