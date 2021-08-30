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"Украина 24" — №1 среди информационных телеканалов Названы программы, которые принесли каналу наибольшее число зрителей

По итогам прошедшей недели общенациональный канал "Украина 24" набрал максимальную недельную долю за всю историю канала — 2,07%, продолжая оставаться лидером в новостной нише уже более полугода.

24 августа составляющей успеха канала "Украина 24" стала премьера мультимедийного спецпроекта "Україна, яку будуємо ми" с рейтингом 0,96% и долей 4,42%. Напомним, что патриотический спецпроект продолжается — в течение 30 дней информационная команда освещает историческую хронику независимой Украины в формате ежедневных сюжетов и авторских программ.

Уже 25-го августа значительное внимание зрителей привлекло "Ток-шоу №1" с Василием Головановым. Проект стал лидером своего слота с рейтингом 0,83% и долей 2,86%.

Источник данных: ИТК, ТВ-панель Нильсен, период (23-29.08.2021), аудитория (18+ вся Украина для частного и рейтинга, охват по 4+). Новостные каналы — Украина 24, НАШ, Прямой, Эспрессо, 5 канал, 24 канал.