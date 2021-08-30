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Доказательства нужно предоставить — эксперт о рассекречивании документов по Иловайску Александр Мусиенко указал на два аспекта расследования Иловайской трагедии

Офис генпрокурора обратился в Службу безопасности Украины, чтобы рассекретить 46 томов дела об Иловайской трагедии 2014 года. Всего засекречено по этим событиям 70 томов. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Рассекречивать документы должен Генеральный штаб. Но когда именно это произойдет, пока неизвестно.

Нужно ли рассекречивать документы, рассказал в эфире программы "Сегодня Утром" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Александр Мусиенко.

"Следствие идет уже несколько лет, оно начиналось при предыдущей власти, и сейчас продолжается. И тогда, и сейчас прокуратура говорит, что они не нашли причинно-следственной связи между гибелью украинских военных и непосредственными действиями командования. Вместе с тем есть один интересный факт, который и прокуроры, и следователи поддерживают, что это не опровергает вероятности определенной халатности или служебной небрежности в действиях отдельных представителей командования. Вот что нужно изучить. Есть два эпизода. Первый — непосредственно гибель украинских военных и добровольцев случилась вследствие вторжения войск Российской Федерации и обстрела вопреки договоренностям и нормам международного права и вопреки любым представлениям о человечности. Они хладнокровно убили более 300 украинских граждан, за что, я убежден, им когда-то придется отвечать. Мы должны добиться того, чтобы Россия была привлечена к ответственности", — сказал он.

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По словам эксперта, следствию нужно предоставить все необходимые материалы.

"Теперь что касается материалов, они касаются в целом проведения антитеррористической операции, насколько я понимаю. Доклады, которые давались командованию АТО, данные разведки являются государственной тайной. Кто может принять такое решение? Только Служба безопасности и военные, если они будут считать это необходимым или если их обяжет суд это сделать. Это очень чувствительные вопросы. Объем рассекреченных документов тоже имеет значение. Есть определенный круг людей, у которых есть специальный допуск. Если следователи считают, что некоторые материалы нужно изучить, такие доказательства нужно предоставить", — сказал он.

Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайск Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Тогда погибли 366 украинских защитников.

Ранее участник боев за Иловайск, ветеран АТО на Донбассе Игорь Михайлишин рассказал, кто участвовал в обстреле колонн ВСУ, выходивших из города.

"В то время боевики не участвовали в обстреле колонны, это осуществлялось чисто военными Российской Федерации. Конечно, это было вторжение, потому что россияне уже видели, что сил, которыми они манипулировали местным населением, которое вставало на их сторону… уже не хватало. Во время летней кампании существовало такое мнение, что до осени мы можем закончить войну, и россияне это прекрасно понимали", — заявил он.