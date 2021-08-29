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Россия вторглась напрямую, поскольку война могла кончиться – ветеран АТО об Иловайске Участник боев за Иловайск также сказал, кто участвовал в обстреле колонн ВСУ, выходивших из города

Россия семь лет назад пошла на прямое военное вторжение на Донбассе, поскольку опасалась, что война может закончиться.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" участник боев за Иловайск, ветеран АТО на Донбассе Игорь Михайлишин, комментируя седьмую годовщину Иловайской трагедии.

"В то время боевики не участвовали в обстреле колонны, это осуществлялось чисто военными Российской Федерации. Конечно, это было вторжение, потому что россияне уже видели, что сил, которыми они манипулировали местным населением, которое вставало на их сторону… уже не хватало. Во время летней кампании существовало такое мнение, что до осени мы можем закончить войну, и россияне это прекрасно понимали", - заявил он.

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Как отметил Михайлишин, прямое вторжение России "полностью прервало победу наших сил".

"Нам давали ознакомиться с отчетами, которые были в 2014 году по этой ситуации. И там была информация, что в ночь с 23-го на 24-е (августа – ред.) заходили войска, и докладывалось вышестоящему командованию, что такое движение наблюдается, но в результате не предпринималось никаких действий, чтобы как-то препятствовать этому", - заявил ветеран АТО.

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Как известно, Украина 29 августа чтит память военных, погибших в боях за Иловайск.

Бои за Иловайск между украинскими войсками и российскими наемниками, поддержанными регулярными войсками РФ, развернулись в августе 2014 года. 18 августа в ходе ожесточенных боев украинские силовики, значительной частью состоявшие из добровольческих батальонов, вошли в Иловайск. Они смогли взять под свой контроль часть города. Однако после захода значительных сил регулярных российских войск 23-24 августа в тыл украинской группировки с территории РФ иловайская группировка оказалась в окружении. В ночь на 29 августа президент России Владимир Путин обратился к "силам ополчения" с призывом открыть гуманитарный коридор для окруженных украинских военных.

При выходе украинских военных и добровольцев из окружения в так называемом "зеленом коридоре" российские войска открыли огонь. Официально во время боев за Иловайск погибли 366 украинских военных, ранены - 429, пленные - 300.