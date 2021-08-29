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"Украинцев просто уничтожают": глава ВКУ обвинил Россию в этноциде Сегодня страшно быть украинцами в России, отметил Павел Грод

Россия устроила "безумное преследование украинцев" в оккупированном Крыму, на Донбассе, а также внутри самой РФ.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод.

"Мы были вынуждены разорвать формальные связи с нашими общественными организациями в России, потому что сейчас им грозит уголовная ответственность за любые связи со Всемирным конгрессом украинцев. Теперь привлекли к ответственности наших общественных юристов, которые когда-то, буквально несколько недель назад, были в составе конгресса", - сказал он.

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Как подчеркнул Грод, "идет безумное преследование украинцев".

"Поэтому мы и подключились к Крымской платформе очень активно, так как считаем, что это общий процесс этноцида против украинского народа. Это есть и в Крыму, и на оккупированном Донбассе, и в России. Просто уничтожают украинцев. Люди просто скрываются, им страшно быть украинцами в России, это огромная гуманитарная катастрофа, нарушение прав человека. Мы планируем в течение следующих нескольких месяцев приобщать правительства в мире, чтобы они подключались к Крымской платформе, созывали парламентские слушания, ужесточали санкции против России", - заявил президент ВКУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя россиянами, "искать себе место в России".

"Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам - в Россию", "мы - россияне" - большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Он никогда не будет российской территорией. Просто никогда", - заявил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч украинцев.

"Граждане России - это не только те (жители ОРДЛО - ред.), кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорт гражданина Российской Федерации будет иметь такую возможность", - заявил Водолацкий, которого цитирует "Интерфакс".

Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что российские оккупационные власти в ОРДЛО будут изымать у граждан украинские паспорта.