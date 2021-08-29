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Украинская диаспора собрала 20 млн долларов на заповедник "Бабий Яр": озвучены подробности Президент Всемирного конгресса украинцев рассчитывает, что к первым 20 млн долларов приобщатся другие доноры

Всемирный конгресс украинцев собрал меценатов из диаспоры, готовых выделить 20 млн долларов в поддержку проекта Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", разработанного Институтом истории Украины Национальной академии наук Украины.

Подробности инициативы рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод.

"Всемирный конгресс украинцев, который объединяет 20-миллионную диаспору в 65 странах мира, интересуется мемориализацией в Украине, это наша совместная историческая память: Голодомор, Революция Достоинства, Бабий Яр. Нам важно, чтобы любые проекты, будь то по Голодомору или Бабьему Яру, были под контролем государства, чтобы это были национальные проекты. Каждый проект Холокоста в мире является государственным, не частным. И нам было важно поддержать национальный проект, мы согласились поддержать его и государственный заповедник, чтобы они "получили руки и ноги". Мы надеемся, что к первым 20 млн долларов приобщатся и другие доноры. Мы как мировое украинство собрали несколько ключевых меценатов из диаспоры, которые готовы были присоединиться", - отметил Грод.

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По его словам, важно, чтобы был создан наблюдательный совет, назначенный государством.

"Государство должно контролировать проект, назначать экспертов, определять, как должна рассказываться эта история. Только украинцы должны рассказывать свою историю. Мы считаем, что государство должно сформировать правильный комитет, правильный наблюдательный совет. Темпы проблематичны, предыдущий президент Украины создал рабочую группу, проектную комиссию, проект уже полтора месяца как готов. Мы работаем с Институтом национальной памяти, чтобы усовершенствовать проект, помочь создать проектный план. Этот проект очень важен на мировом уровне, важно, чтобы история была рассказана равномерно, поскольку она касается и евреев, и украинцев, и других", - заявил Грод.

Напомним, Всемирный конгресс украинцев заявил о готовности предоставить более 20 млн долларов на создание Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" с независимым советом директоров, назначенным Кабмином Украины.

Во Всемирном конгрессе украинцев напомнили, что ВКУ обязался поддерживать развитие ключевых национальных мест памяти в сотрудничестве с Кабинетом министров Украины, как указано в Меморандуме о сотрудничестве, подписанном 10 декабря 2020 года. В частности, речь идет о поддержке трех музеев: Национального музея Голодомора-геноцида, Национального мемориала Героям Небесной сотни и Музея Революции достоинства, и Национального мемориала "Бабий Яр".