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Чистая провокация для США — член ТКГ высказался об обострении на Донбассе Сергей Гармаш считает, что обстрелы связаны с визитом Владимира Зеленского в США

Очередное обострение на Донбассе – российская провокация накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш

"Мы вернулись к перманентному состоянию конфликта, когда Россия использует конфликт как инструмент, во-первых, давления на Украину, а во-вторых, для геополитических манипуляций. В данном случае в связи с предстоящей встречей президента Зеленского с президентом Байденом это инструмент геополитических манипуляций, когда Вашингтону дают сигнал, что может быть еще один острый конфликт на Донбассе, еще одно поражение американской администрации, если она не усмирит, как любит говорить Путин, не принудит Украину к миру. Их понимание принуждения Украины к миру – это сесть за стол переговоров с так называемыми ДНР/ЛНР, и фактически убрать с России ответственность за все, что происходит, а после этого Россия будет руководить нами через эти ОРДЛО с особым статусом", — сказал он.

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По словам Гармаша, Россия хочет убедить США в агрессии со стороны Украины.

"Для США сейчас очень невыгоден еще один конфликт, вмешиваться они не заинтересованы, а не вмешиваться, если конфликт будет острым, нельзя, это будет расценено как еще одно поражение администрации Байдена. Три часа обстрела Авдеевки – это чистая провокация, рассчитанная на то, чтобы спровоцировать нас на неадекватный ответ, потом представить это как агрессивность Украины и требовать от Байдена усмирить Украину. Нужно четко выдерживать линию нашего ответа, по крайней в ближайшие три дня", — сказал он.

Утром 28 августа боевики начали обстреливать Авдеевку. Оккупанты стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм, сообщили в Штабе ООС. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет, сообщает о происшествии СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Всего с начала суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены трое украинских военных.