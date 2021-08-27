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Сделал предложение любимой на репетиции парада: детали истории, растрогавшей украинцев Курсант давно планировал сделать предложение, и даже репетировал, чтобы получилось красиво

Парад ко Дню Независимости запомнился не только военной техникой и авиацией. Всю Украину облетели кадры, на которых курсант во время репетиции парада становится на колено и делает предложение своей коллеге-военной. Сдержать слез не смогла не только сама девушка, но и военные и прохожие.

"В один момент мир просто остановился. Я увидела его, у меня сразу слезы", - рассказала курсантка военного института КНУ Екатерина Маркевич в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

В тот день Екатерина приехала на репетицию парада ко Дню Независимости, зная, что ее любимый тоже здесь. Разминая ноги перед маршировкой, искала его глазами, но парень нашел ее сам. Когда вокруг девушки выстроились военные, Валентин с букетом цветов вышел из толпы и стал на одно колено.

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От неожиданности первое, что в тот трогательный момент пришло девушке в голову - закрыть лицо руками.

"Не знаю, отчего я так в этот момент сделала. Наверное, думала, что закрою лицо и он исчезнет", - смеется девушка.

Но Валентин, конечно, никуда не делся, поэтому Екатерина открыла глаза и ответила заветное "да".

Курсант Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного Валентин Садовый говорит, что другого ответа от Екатерины и не ожидал.

"Я был уверен, что она мне скажет "да". Она для меня все, потому что она моя опора, поддержка. Каждая встреча наша, как впервые, поэтому я ей благодарен за поддержку, любовь", - рассказал он.

Военный давно планировал делать предложение, но не знал, как сделать это красиво, какой выбрать день и что говорить. Валентин обратился за идеями к курсантам, с которыми учится, а вечерами репетировал. Перед Валентином стоял его коллега-военный, а парень, представляя, что это его Екатерина, говорил текст своего признания.

"Мы обдумывали, как лучше сделать, как сделать эффект неожиданности, чтобы у нее просто речь отняло", - сказал Валентин.

Сейчас Екатерина выбирает себе вышитое платье, а Валентин - сорочку. Больше детали своей будущей свадьбы пара не разглашает.

Напомним, 24 августа 2021 год Украина отметила 30-ю годовщину провозглашения независимости. В этот день в Киеве состоялся масштабный военный парад. В мероприятии приняли участие тысячи военнослужащих, боевая техника и авиация.

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" высказал мнение, что парад ко Дню Независимости является необходимым мероприятием на фоне боевых действий на востоке.

"Я в принципе противник военных парадов. Я не люблю, когда бряцают оружием. Особое отвращение у меня вызывают парады в Москве на Красной площади. Это парады людей, которые хотят атаковать и проводить агрессию. Что касается Украины: если бы у нас сегодня была мирная жизнь, если бы у нас не было боевых действий постоянных на востоке, если бы у нас не было аннексии Крыма и части Донбасса, я думаю, военный парад не нужен был бы, наверное, хотя 30 лет – это дата серьезная", - сказал он.