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В Киеве сообщили о минировании здания суда, подробности от полиции Из здания суда эвакуировали 120 человек

В Киеве сообщили о минировании Печерского районного суда. Подробности рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" спикер полиции Шевченковского района Киева Анна Зубрева.

"Сообщение о минировании здания пришло на электронную почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, они передали эту информацию нам. На место событий выехали взрывотехники, сотрудники кинологической службы и следственно-оперативная группа. Сотрудники охраны суда эвакуировали из здания 120 человек, сейчас проходит проверка здания и прилегающей территории. Время проверки зависит от самой территории", — сказала она.

Письмом, в котором сообщалось о минировании, займутся сотрудники киберполиции, добавила Зубрева.

Напомним, 26 августа в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждена дверь помещения. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал.

Злоумышленника задержали правоохранительные органы. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия.