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"Будут обнародованы изменения в постановление о карантине": нардеп озвучил сроки Представитель правительства в парламенте уточнил, кого коснется смягчение карантина

Представитель правительства в парламенте, депутат от фракции "Слуга народа" Василий Мокан в эфире канала "Украина 24" рассказал, когда станет известно о смягчении карантинных мер.

"К концу дня, максимум завтра утром, уже на сайте правительства будут обнародованы изменения в постановление №211, где будут четко описаны все смягчающие меры. Задержка заключалась в том, что в понедельник постановление принималось с двухдневной доработкой, была обратная связь из регионов, от предпринимателей в том числе", - сказал нардеп.

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Также он конкретизировал, в каких областях будет ослабление карантинного режима.

"Смягчающие меры будут применяться к паркам и скверам и возможности пребывания там гражданам, это еще будет детализировано со стоорны Минздрава. Это будеит касаться разрешения на работу летних террас ресторанов и кафе, также разрешения торговли непродовольственными товарами. Не разрешается полноценное функционирование ТРЦ, то же касаетися и общественного транспорта, по мнению Минздрава, сейчас асболютно непродуманным было бы решение разрешать его работу", - сказал Мокан.

Напомним, ранее ресторанный эксперт Ольга Насонова рассказала о том, как скажется смягчение карантина на ресторанном бизнесе.