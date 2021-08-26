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В Офис омбудсмена в Киеве бросили коктейль Молотова, появилось фото нападавшего Политолог считает, что нападавший устроил ЧП не случайно

В Офис омбудсмена в Киеве кинули коктейль Молотова. В сети появилось фото нападавшего, его задержала полиция.

Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Андрей Миселюк.

"Главное, чтобы там не пострадали люди. Я думаю, это необычное происшествие, что он просто так шел мимо с коктейлем Молотова. Конечно, это не случайно, были какие-то мотивы. Но нужно дождаться информации правоохранителей", — сказал он.

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Фото: Facebook Людмилы Денисовой



Фото: Facebook Людмилы Денисовой

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что сегодня в 15:10 в здание Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку со взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия.