13:15, Сегодня

Россия использует обстрелы на Донбассе как аргумент на переговорах – эксперт "Россияне в этом видят определенную драму, какой-то конфликт, который должен был бы сыграть в пользу переговоров", - заявил Семенюк

На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор Травневого, недалеко от Бахмута. К сожалению, Россия использует обстрелы как аргумент в переговорах по Донбассу.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал эксперт-международник Тарас Семенюк.

«На оккупированных территориях часто происходит ротация, особенно командного состава российских войск, чтобы происходила текучесть кадров. Теряется бдительность, и очевидно, что новые кадры, которые прибывают, добавляют определенную динамику. Но очевидно, такую внезапную эскалацию я связываю именно с тем, чтобы представить эти обстрелы как обстрелы именно украинских войск, чтобы еще больше обострить ненависть к Украине на территории ОРДЛО плюс подать российской аудитории, что Украина не готова общаться о мире. Глобально это сводится к тому, что рано или поздно россияне могут сказать: мы берем ОРДЛО под свой протекторат», - сказал эксперт.

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Он подчеркнул, что в ОРДЛО уже раздали российские паспорта, там уже фактически вся оккупационная власть ориентируется только на Кремль.

«И вопрос времени, когда люди в ОРДЛО скажут: мы хотим в Россию. И Россия тогда будет говорить: хотите - мы вас заберем. Я думаю, когда эти обстрелы происходят внезапно, с жертвами, с обвинениями украинской армии, они именно к этому сводятся. Плюс перед заседанием контактных минских групп или нормандского формата всегда идет определенная эскалация, чтобы добавить остроты. К сожалению, россияне в этом видят определенную драму, какой-то конфликт, который должен был бы сыграть в пользу переговоров, они это считают неким аргументом», - отметил Семенюк.

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Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Травневого, недалеко от Бахмута. На данный момент о пострадавших не сообщается. Обстреляны дома, уже установлено, что это российские оккупационные войска осуществили этот обстрел. Около 18:40 вчера начался обстрел. Боеприпасы попали во двор на ул. Центральная, 4. Частично повреждены дома.

Напомним, ранее в результате обстрела боевиками в районе Новоселовки-2 на Донбассе погиб 86-летний местный житель, один украинский военный получил ранения. Несколько населенных пунктов были обесточены, поскольку боевики попали в линию электропередачи из артиллерии. А Новомихайловка осталась без воды.

Ранее в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему начались обострения на линии разграничения:

"Это все началось еще с подготовки и проведения учений Sea Breeze. Это первое. А второе, когда возник вопрос о выполнении политических обязательств Украины, взятых во время Парижского саммита. Я напомню, что весной президент Зеленский снова начал высказывать заинтересованность в проведении встречи с российским президентом Путиным, а Путин сказал, что не будет разговаривать, пока Украина не сделает политического шага. И с этого начались обострения на линии разграничения".