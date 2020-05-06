Как очистить продукты от коронавируса - врач дала совет
Украинцам напомнили о мерах безопасности во время карантина
Обработка продуктов водой является достаточной мерой безопасности, чтобы не заразиться от принесенных с рынка покупок различными вирусами, в частности - коронавирусом COVID-19.
Об этом рассказала в эфире "Украина 24" врач-инфекционист Евгения Менжулина, комментируя различные меры безопасности от коронавируса.
"Вирус очень хорошо смывается с любой поверхности чистым потоком воды. Поэтому те овощи, которые не подлежат термической обработке, мы обрабатываем большим количеством воды", - отметила врач.
В то же время, Менжулина назвала чрезмерными меры безопасности вроде дезинфекции упаковок продуктов.
"Мы все все равно во время карантина ходили в магазины, покупали продукты, спокойно эти пакеты заносили в наши кухни, клали их на стол... Достаточно просто влажной уборки и применения обычной бытовой химии, которую мы используем в повседневной жизни в уборке", - рассказала она.
Напомним, что в Киеве и других городах Украины продуктовые рынки возобновили работу после карантина.