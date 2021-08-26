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Российский судья грубо засудил украинскую спортсменку на Параолимпиаде – Сушкевич "Российское судейство на Параолимпиаде уже задействовало свой негативный несправедливый грубый ресурс", - сказал Сушкевич

Украина уже столкнулась с грубым нечестным судейством со стороны российского судьи на Паралимпиаде-2020.

Об этом в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» рассказал президент паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

«Неприятный случай. Российское судейство на Паралимпиаде уже задействовало свой негативный несправедливый грубый ресурс. Они сработали по некоторым нашим спортсменам, практически уничтожая возможность выхода в финал», - отметил президент паралимпийского комитета.

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«Речь идет о фехтовании. Наша Наташа Морквич, сильная фехтовальщица, во время судейства... Судья определяется системой случайных чисел, жеребьевкой – и попался российский судья. Во время соревнований его судейство было настолько очевидно грубым, что даже судьи из других стран подходили к нему и говорили: что ты делаешь, что это такое? Но, согласно правилам соревнований, изменение судьи не предусмотрено. Поэтому случилось так, что Наташа заняла 5 место, не попав даже в полуфинал. Такие ситуации были и будут, мы к этому готовы. Но не готовы к тому, когда это делается грубо и открыто», - добавил Сушкевич.

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В японской столице Токио 24 августа прошла церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр, которые продлятся с 24 августа до 5 сентября 2021 года. В первый день соревнований Украина добыла 8 наград – одну золотую, пять серебряных и две бронзовые. Во второй день пловчиха Елизавета Мерешко завоевала шестую серебряную медаль для Украины.