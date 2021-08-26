12:05, Сегодня

Анна Степанец и Владимир Полуев – новые ведущие канала "Украина 24" Лидер среди новостных каналов усиливает собственную команду

К звездной информационной команде «Украина 24» присоединились профессиональные ведущие Владимир Полуев и Анна Степанец. Новые лица информационного канала появятся 31 августа в спецэфире «Американский прием».

«Стать частью канала разнообразных мнений – это воплощение моих мировоззренческих ориентиров. Получить возможность разбирать вместе со зрителями различные взгляды и делать это интересно – не просто стандарт журналистики, но и настоящая журналистская радость!», – комментирует Анна Степанец.

«Украина 24» как лидер среди новостных каналов усиливает собственную команду ведущими, опыт которых позволяет лучше показывать истинную картину мира и вести дискуссию с влиятельными оппонентами.

«Работа в команде канала «Украина 24» – это одновременно вызов и повод для гордости. Информационная команда является лидером на рынке телевидения. Здесь бок о бок работают действительно лучшие. Это означает, что работать придется еще усерднее и результат этой важной работы обязательно перевернет мир украинского медиа и выведет его на другой уровень», – рассказал Владимир Полуев.

Ведущие появятся в нескольких форматах в новом информационном сезоне «Украина 24». А 31 августа зрители впервые увидят Анну и Владимира в спецэфире «Американский прием», посвященном встрече президентов США и Украины.