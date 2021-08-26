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Журналистка – нардепу: Вы высокомерный, я подам на вас в суд "Завтра я обязательно подам на вас в суд. Приведите факты - в чем я не права", - сказала Панченко Чийгозу

В эфире программы «Ток-шоу №1» на телеканале «Украина 24» журналистка Диана Панченко пообещала подать в суд на народного депутата из фракции «Европейская солидарность» Ахтема Чийгоза из-за его слов о манипуляциях и втаскивании Украины в «русский мир».

Ахтем Чийгоз (обращается к Диане Панченко): Мне легко вам апеллировать, отстаивать свою точку зрения. Я то, что вы сейчас манипулируете, как и сотни моих соотечественников, сограждан в Крыму прошел и прохожу через мою судьбу. Поэтому я спокойно говорю – вы, в том числе вы, втаскиваете в мое государство руками и ногами, за уши в том числе, манипулируя и используя слабости некоторых институций нашего государства, «русский мир», русское террористическое государство, и хотите подвергнуть риску…

Диана Панченко: Доказательство, хотя бы одно. За это можно подать в суд, и я подам на вас в суд. Вы сейчас обвинили меня в работе на Кремль, но не привели ни одного факта. Завтра я обязательно подам на вас в суд. Приведите факты – в чем я не права.

Ахтем Чийгоз: Я вам сказал, что я лично, как и многие сотни тысяч моих соотечественников и граждан Украины в Крыму, на собственной судьбе испытал такие манипуляции…

Диана Панченко: Какие манипуляции? В чем я манипулирую? Вам нечего ответить

Ахтем Чийгоз: …манипуляции защиты так называемого русскоязычного населения, при этом абсолютно никаких трудностей у русских в Украине с этим абсолютно никаких нет. Все разговаривают достаточно свободно на русском языке, имеют возможность учиться, но должны уважать законы этого государства. Это государство – Украина.

Диана Панченко: Какой вы высокомерный. Я подам в суд обязательно на вас. И вы ответите за свои действия.

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Напомним, 20 августа СНБО по предложению СБУ ввел экономические санкции "в отношении пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях".

Принято решение о введении персональных санкций против четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарии, Игорь Гужва. Также санкции вводятся против четырех компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду, сообщили в пресс-службе СБУ.