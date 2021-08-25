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Известный врач о новой волне COVID-19: нужно быть готовыми к худшему По словам Бориса Тодурова, новый штамм увеличит количество заболевших

Украина должна быть готовой не только к новой волне коронавируса, но и к возможным вспышкам других инфекционных заболеваний.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" известный врач-кардиохирург Борис Тодуров. На вопрос, ждать ли осенью новой волны COVID-19, врач ответил:

"Мне кажется, что будет. Может быть не такая высокая, но мне кажется, что погода и новый штамм увеличат количество заболевших. Мы, врачи, всегда рассчитываем на худший вариант течения любой болезни и готовимся к самому плохому. Когда я иду на операцию, я всегда готовлюсь к самому плохому, что я могу увидеть в операционной ране".

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По мнению Тодурова, "в целом медицина должна быть готова к самому плохому развитию событий".

"Так что, думаю, нам надо готовиться. Могут быть не только штаммы коронавируса. Завтра появится еще какой-то вирус, типа Эбола или еще чего-то, с чем будет очень сложно бороться. Поэтому все эти вещи должны предусматриваться, и на складах должны лежать средства защиты и другие запасы", - отметил он.

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По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 25 августа было зафиксировано 727 новых случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализированы 682 человека, зафиксировано 20 летальных случаев.

Ранее врач-кардиохирург Борис Тодуров в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что децентрализация медицинской отрасли в Украине привела к катастрофическим последствиям.

"У Финляндии был опыт децентрализации медицины. Это была катастрофа. Уже через два года они открутили все обратно, потому что местные власти занимаются своими местечковыми проблемами, они не видят глобально потребности всей страны, у них, как правило, нет бюджетов, чтобы выстраивать стратегию медицины на 5-10 лет. У нас децентрализация, к сожалению, привела к таким же катастрофическим последствиям", - сказал Тодуров.

Тодуров также рассказал, что в украинской медицине не работает принцип "деньги идут за пациентом", потому больницы не хотят принимать тяжелых больных.