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В Украине через 6 лет некому будет лечить детей – известный врач Медики продолжают уезжать за границу, отметил Борис Тодуров

В Украине в условиях оттока за границу медицинских работников уже в ближайшие годы будет некому лечить детей.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" известный врач-кардиохирург Борис Тодуров.

"Поток отъезжающих (медицинских специалистов – ред.) не уменьшился, потому что зарплаты, которые сегодня есть, не удерживают людей. Как посчитали, чтобы удержать человека в Украине, он должен получать 70% той зарплаты, которую он получает в Чехии, Германии и т.д. Сегодня наши зарплаты не соответствуют этому показателю", - заявил он.

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По словам Тодурова, украинских медиков "ничего финансово здесь не держит".

"В Украине 15 медуниверситетов. Сегодня государственного заказа не существует. Верховная Рада отменила трехлетние отработки в районных центрах. Посмотрите, какие проблемы сейчас в районных центрах. В этом году всего около 200 человек поступило на педиатрию, как и в прошлом году. Все 15 университетов через 6 лет выпустят всего 200 педиатров. Это по 10 педиатров на область. Это вообще ничего. То есть наших детей, моих внуков уже лечить будет некому через 6 лет. И государство абсолютно никак на это не реагирует", - заявил врач.

Ранее врач-кардиохирург Борис Тодуров в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что децентрализация медицинской отрасли в Украине привела к катастрофическим последствиям.

"У Финляндии был опыт децентрализации медицины. Это была катастрофа. Уже через два года они открутили все обратно, потому что местные власти занимаются своими местечковыми проблемами, они не видят глобально потребности всей страны, у них, как правило, нет бюджетов, чтобы выстраивать стратегию медицины на 5-10 лет. У нас децентрализация, к сожалению, привела к таким же катастрофическим последствиям", - сказал Тодуров.

Тодуров также рассказал, что в украинской медицине не работает принцип "деньги идут за пациентом", потому больницы не хотят принимать тяжелых больных.