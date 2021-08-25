21:07, Сегодня

Тодуров о медицине в Украине: тяжелые пациенты умирают дома, клиники их не берут Как рассказал кардиохирург, клиники сортируют больных на "рентабельных" и "нерентабельных"

Медицинская реформа в Украине, предусматривающая принцип "деньги идут за пациентом", привела к тому, что клиники перестали принимать тяжелых больных.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" известный врач-кардиохирург Борис Тодуров.

"Сам факт того, что "деньги ходят за пациентом", красиво звучит. На практике это выглядит так: мы будем лечить только тех, за кем пришли деньги. Сегодня в клиниках просто перестали принимать тяжелых больных. Сегодня все больницы лечат рентабельных больных. Холецистит рентабельный – мы его берем, перитонит не рентабельный – мы его не берем. Тяжелые пациенты умирают дома", - подчеркнул он.

Читайте также: В Украине занижены цены на операции на сердце: Тодуров озвучил цифры

По словам Тодурова, сейчас клиникам "нет смысла брать тяжелых пациентов".

"Раньше, когда был централизованный бюджет, мы как-то его распределяли, и было вопросом чести для хирурга прооперировать тяжелого больного. Сегодня главный врач скажет такому хирургу: не надо браться за опухоль головки поджелудочной железы. Этот больной пролежит два месяца и съест у нас полмиллиона гривень, я запрещаю тебе брать таких больных и оперировать. Вот на этом заканчивается", - сказал кардиохирург.

Как заявил врач, "сегодня мы переполнены запущенными пациентами".

"Мы одни из немногих (Институт сердца – ред.), кто остались на центральном бюджете, у меня каждый четвертый больной уже в критическом состоянии. Еще говорят о частных клиниках. Но частные клиники работают по принципу рентабельности. Они не берут пациентов, на которых нельзя заработать. Поэтому все тяжелые случаи пока стекаются в государственные клиники. Когда и нас еще переведут на хозрасчет, я не знаю, куда пойдут эти больные", - отметил Тодуров.

Читайте также: В Украине через 6 лет некому будет лечить детей – известный врач

Также врач-кардиохирург Борис Тодуров в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что децентрализация медицинской отрасли в Украине привела к катастрофическим последствиям.

"У Финляндии был опыт децентрализации медицины. Это была катастрофа. Уже через два года они открутили все обратно, потому что местные власти занимаются своими местечковыми проблемами, они не видят глобально потребности всей страны, у них, как правило, нет бюджетов, чтобы выстраивать стратегию медицины на 5-10 лет. У нас децентрализация, к сожалению, привела к таким же катастрофическим последствиям", - сказал Тодуров.