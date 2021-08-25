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Децентрализация медицины в Украине привела к катастрофическим последствиям - Тодуров Врач считает, что местные власти не могут обеспечивать потребности больниц

Врач-кардиохирург Борис Тодуров в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил, что децентрализация медицинской отрасли в Украине привела к катастрофическим последствиям.

"Единое медицинское пространство – это когда все клиники кем-то управляются. У Финляндии был опыт децентрализации медицины. Это была катастрофа. Уже через два года они открутили все обратно, потому что местные власти занимаются своими местечковыми проблемами, они не видят глобально потребности всей страны, у них, как правило, нет бюджетов, чтобы выстраивать стратегию медицины на 5-10 лет", - сказал Борис Тодуров.

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По словам врача, в Украине децентрализация, "к сожалению, привела примерно к таким же катастрофическим ситуациям".

"Сегодня Академия наук работает сама по себе – свой устав, свое финансирование, свои основные задачи. Научных серьезных разработок нет, потому что их не финансируют. 99% академических денег идет на зарплату, закупку основных медикаментов, содержание институтов, на научные программы выделяется самый мизер. Региональные больницы сегодня стали казенными предприятиями, которые подчиняются городским, областным советам. Единственная система – это не значит, что учреждения напрямую подчиняются Министерству здравоохранения или Академии наук, а это когда существует управленческая вертикаль. Ее сегодня нет. Более того, система оплаты по НСЗУ диктует такой подход: мы будем оперировать или лечить только то, что рентабельно. Нет стратегического подхода", - заявил он.

Как отметил кардиохирург, COVID-19 "показал всю слабость этой системы, когда районные больницы брошены на самовыживание, когда нет финансирования на это, государственной программы, которая бы распределила усилия всех больниц".

Напомним, в рамках децентрализации все громады с 1 января 2021 года находятся на прямых межбюджетных отношениях. В результате изменения админустройства Украины, укрупнения районов, больницы передали в собственность территориальных громад.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что органы местного самоуправления должны обеспечить содержание и модернизацию медицинских учреждений, пишет "Укринформ".

"В Украине прошла децентрализация... Ранее центральные районные больницы перешли на баланс ОТГ, соответственно эти медучреждения сменили собственника и ждут новых подходов к их содержанию... Программа медицинских гарантий оплачивает услуги в этих больницах, ответственность органов местного самоуправления как собственника больницы - обеспечить содержание учреждения, его техническую модернизацию и техническое переоснащение больниц, поиск и предоставление комфортных условий проживания и пребывания в больницах медицинскому работнику", - сказал Ляшко.