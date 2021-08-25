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В Украине занижены цены на операции на сердце: Тодуров озвучил цифры Известный врач недоволен Национальной службой здоровья Украины

Операция на сердце в Украине стоит в десятки раз дороже, чем ее оценивает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" известный врач-кардиохирург Борис Тодуров.

"Откуда взялись тарифы, по которым на хозрасчете работают все центры? К примеру, операция на сердце в НСЗУ оценена в 10 тыс. грн. Вы можете себе представить, один оксигенатор стоит 12 тыс. грн, клапан стоит 20 тыс. грн. По нашим тарифам, операция на сердце должна стоить в среднем 200-250 тыс. грн. с учетом тех небольших зарплат, которые мы (врачи – ред.) сейчас получаем. А они нам выставляют 10 тыс. грн – пожалуйста, работайте", - сказал кардиохирург.

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Как отметил Тодуров, сегодня большинство кардиохирургических отделений в областях "работают, пробуксовывая, либо берут деньги с пациентов", а НСЗУ при первой же жалобе разрывает контракт на обслуживание клиентов.

"Поэтому какой-то абсурд в действии новых законов и всего, что придумано", - заявил он.

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Также врач-кардиохирург Борис Тодуров в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что децентрализация медицинской отрасли в Украине привела к катастрофическим последствиям.

"У Финляндии был опыт децентрализации медицины. Это была катастрофа. Уже через два года они открутили все обратно, потому что местные власти занимаются своими местечковыми проблемами, они не видят глобально потребности всей страны, у них, как правило, нет бюджетов, чтобы выстраивать стратегию медицины на 5-10 лет. У нас децентрализация, к сожалению, привела к таким же катастрофическим последствиям", - сказал Тодуров.