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Основным фактором стресса почти треть украинцев считают войну на Донбассе – опрос На втором месте - инфляция, рост цен, нестабильный курс гривни

Основным фактором субъективного стресса почти для трети украинцев является военное противостояние на Востоке. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

Итак, основными проблемами на уровне страны украинцы считают: военное противостояние на Востоке - 28%, инфляция, рост цен, нестабильный курс гривни - 25%, коррупция, взяточничество выборных и должностных лиц - 24%, нехватка денег, чтобы жить нормально и не влезать в долги - 21%, кризис государственного управления, отсутствие порядка в стране - 20%, равнодушие власти к проблемам простых граждан - 20%, низкий уровень медицинского обслуживания - 14%, низкий уровень соцзащиты уязвимых групп населения - 13%.

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Для определения уровня субъективного стресса был использован опросник ШВС-10 (The Rerceived Stress Scale-10, (PSS-10)) - шкала, состоящая из 10 вопросов, задачей которой является определение того, насколько стрессовой люди считают свою жизнь в последнее время.

Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 26 июля 2021 года, размер выборки – 1000 респондентов.

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Напомним, в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон заявил, что украинская армия на Донбассе может начать наступление без предупреждения, когда руководство поймет, что настало время:

"О наступательных действиях на Донбассе не будут предупреждать ни население Украины, ни наших врагов в России. Когда украинская армия и верховный главнокомандующий поймут, что настал час, будут наступательные действия, без предупреждения".

Ранее результаты соцопроса Gradus Research обнаружили, что вступление Украины в НАТО поддерживают 63% опрошенных украинцев.