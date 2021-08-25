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65 граждан Афганистана попросили у Украины статус беженца - спикер Госпогранслужбы Всего на данный момент Украина эвакуировала 250 человек, из них 50 украинцев

65 граждан Афганистана попросили в Украине статус беженца. О ходе эвакуации из Кабула в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"За полторы недели в Украину из Кабула прибыли три эвакуационных рейса: первый 16 августа, а также на выходных - 22 и 23 августа. Всего на них находилось около 250 пассажиров, среди них граждане Украины, которых наше государство эвакуировало из Афганистана. Работой по эвакуации и организации занималось Министерство иностранных дел, также участвовали другие государственные органы. Сотрудники Госпогранслужбы обеспечивали непосредственное оформление прибывших на государственной границе, в аэропорту", - рассказал спикер.

Демченко отметил, что среди иностранных граждан, которых эвакуировала Украина, преобладали граждане Афганистана.

"Если говорить о наших соотечественниках, то это больше 50 граждан, остальные - иностранцы. На первом рейсе были также граждане Таджикистана, Хорватии, Нидерландов, Беларуси, но больше всего среди иностранцев – граждан Афганистана. Среди них часть – члены семей наших соотечественников, кроме того, это журналисты, общественные деятели", - сказал представитель ГПСУ.

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65 граждан Афганистана обратились за помощью к Украине, и Миграционная служба рассмотрит их заявления о статусе беженца.

"Те, кому была необходима помощь государства, на границе подавали заявления о предоставлении им статуса беженца, таких 65 граждан Афганистана. Часть иностранцев, по прибытию в "Борисполь", покупала билеты и отбывала в другие страны. Те, кому нужна дальнейшая помощь Украины, будут переданы представителям Миграционной службы, которая будет рассматривать предоставление статуса беженца", - рассказал Демченко.

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Напомним, летом 2021 года войска НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовалось движение "Талибан", которое усилило наступление на страну. После 14 августа армия талибов захватила столицу страны Кабул. Захват власти талибами спровоцировал панику в стране, люди, которые сотрудничали с властями США, пытаются покинуть Афганистан любой ценой. США и ряд европейских стран эвакуируют своих граждан и граждан других государств, в том числе и Афганистана.

Ранее в эфире канала "Украина 24" спикер украинского МИД Олег Николенко рассказал о трех задачах, которые нужно решить для эвакуации украинских граждан. "Первая – это безопасный приезд людей в аэропорт. Речь идет о том, что около аэропорта создано несколько блокпостов, которые нужно пройти, плюс там находится большое количество людей, которые пытаются попасть хоть на какие-то самолеты. Вторая задача – посадка людей на самолет. Это также усложнено из-за того, что большое количество людей в самом аэропорту, поэтому нам нужно заботиться, чтобы именно наши люди сели на правильный самолет. Также мы работаем над решением технических деталей полета, обслуживанием самолета. Учитывая сложившуюся ситуацию, ряд компаний прекратили свою деятельность. И третья задача – получение разрешения на вылет и безопасный выход из пространства Афганистана", - сказал Николенко.