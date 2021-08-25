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"Предупреждать не будут": Гордон рассказал, когда ВСУ на Донбассе начнут наступление Журналист отметил, что "есть много других способов", кроме наступления с оружием

Украинская армия на Донбассе может начать наступление без предупреждения, когда руководство поймет, что настало время. Об этом в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон.

"О наступательных действиях на Донбассе не будут предупреждать ни население Украины, ни наших врагов в России. Когда украинская армия и верховный главнокомандующий поймут, что настал час, будут наступательные действия, без предупреждения", - сказал журналист.

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На вопрос, что может пострадать гражданское население, Гордон ответил, что "есть много других способов" наступления.

"А кто сказал, что нужно наступать с оружием? Есть много других способов. Я не буду сейчас говорить на эту тему", - сказал Гордон.

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Ранее Гордон в эфире канала "Украина 24" высказал мнение, что массового наступления России на Украину осенью не произойдет, потому что Владимиру Путину не нужно, чтобы "в Россию шли гробы". "Начнут гибнуть россияне. Ну вот если россияне, допустим, зайдут на территорию Украины. Начнут их убивать, украинцы будут защищать свою землю. Пойдут гробы в Россию. Это Путину нужно? Я сомневаюсь", - сказал журналист.

Напомним, в апреле президент Института экономического анализа, экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов назвал точную дату возможного нападения России на Украину. По его мнению, "как только весь газ в Европу пойдет по "Северному потоку-2", геополитическая ценность Украины резко упадет и для Европы, и для США, это будет идеальное время для осуществления Путиным лелеемой им мечты о новой крупномасштабной агрессии против Украины".