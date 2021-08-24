22:21, Сегодня

Гордон о военном параде в Украине: не люблю, когда бряцают оружием, но он необходим Также журналист оценил речь президента Владимира Зеленского

Праздничный парад ко Дню независимости Украины 24 августа является необходимым мероприятием на фоне боевых действий на востоке.

Такое мнение в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" высказал журналист Дмитрий Гордон.

"Я в принципе противник военных парадов. Я не люблю, когда бряцают оружием. Особое отвращение у меня вызывают парады в Москве на Красной площади. Это парады людей, которые хотят атаковать и проводить агрессию. Что касается Украины, если бы у нас сегодня была мирная жизнь, если бы у нас не было боевых действий постоянных на востоке, если бы у нас не было аннексии Крыма и части Донбасса, я думаю, военный парад не нужен был бы, наверное, хотя 30 лет – это дата серьезная", - сказал он.

Читайте также: С Днем Независимости: Зеленский и известные политики поздравили украинцев

При этом журналист подчеркнул, что "поскольку мы находимся фактически в состоянии войны, такой парад необходим".

"Мне он очень понравился. Мне очень понравилась речь президента. Она была непревзойденная. Все было прекрасно в этой речи. Мне только не хватало благодарности в адрес Леонида Кравчука. Он эту независимость нам принес на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому мне не хватало в блистательной речи Зеленского поздравления в адрес Кравчука", - сказал Гордон.

Напомним, 24 августа 2021 года Украина отмечает 30-ю годовщину провозглашения Независимости. В этот день в Киеве прошел масштабный военный парад. В мероприятии приняли участие тысячи военнослужащих, боевая техника и авиация.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" поздравил украинцев с 30-й годовщиной Независимости.

"Хотел бы поздравить всех, кто нас смотрит, с нашим прекрасным праздником - нашей любимой стране сегодня 30 лет. И это прекрасно. И страна наша прекрасная, и люди прекрасные, и то, что сегодня происходило весь день - ну просто вдохновляет. Мне очень понравилось. И сегодня, и вчера, и позавчера все мероприятия, которые были в Украине, и сейчас еще продолжаются праздничные мероприятия. Они вдохновляют, доказывают, что наша страна есть, наша страна будет, и все будет хорошо", - заявил Гордон.