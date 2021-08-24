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Гордон о Дне Независимости: то, что сегодня происходило весь день - просто вдохновляет Журналист похвалил праздничные мероприятия

Журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" поздравил украинцев с 30-й годовщиной Независимости.

"Хотел бы поздравить всех, кто нас смотрит, с нашим прекрасным праздником - нашей любимой стране сегодня 30 лет. И это прекрасно. И страна наша прекрасная, и люди прекрасные, и то, что сегодня происходило весь день - ну просто вдохновляет. Мне очень понравилось. И сегодня, и вчера, и позавчера все мероприятия, которые были в Украине, и сейчас еще продолжаются праздничные мероприятия. Они вдохновляют, доказывают, что наша страна есть, наша страна будет, и все будет хорошо", - заявил Дмитрий Гордон.

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Напомним, 24 августа 2021 года Украина отмечает 30-ю годовщину провозглашения Независимости. В этот день в Киеве прошел масштабный военный парад. В мероприятии приняли участие тысячи военнослужащих, боевая техника и авиация.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что по всей Украине ко Дню Независимости состоится более 300 акций - концерты, выставки и другие культурные и художественные события.

Также к 30-летию Независимости Украины в Софии Киевской открылась выставка, на которой можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика, булаву гетмана Ивана Мазепы и другие исторические реликвии.