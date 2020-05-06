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"Проблема зависла давно": Фесенко объяснил, что тормозит медстрахование в Украине Важно сейчас разработать механизм финансирования медстрахования, чтобы потом не возник сбой

Политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о важности обеспечения медицинского страхования в Украине и проблемах со страхованием врачей.

«Идея о страховании медиков правильная, в частности относительно печальных ситуаций, когда люди умирают, потому что они сейчас на передовой борьбы с эпидемией. Об этой идее говорят с конца марта на уровне Кабмина и Офиса президента. Проблема медицинского страхования зависла давно - почему, например, в рамках медицинской реформы не ввели медицинское страхование? Потому что бизнес был против, потому что это дополнительный налог на бизнес, потому что за медстраховку платят три субъекта: сам человек, который покупает страховку, работодатель и государство», - отметил политолог.

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По его словам, кроме выдвижения самой идеи важно обеспечить механизм ее воплощения.

«Идея медстраховки правильная, почему медлили с ее выдвижением ... главное, чтобы за этот законопроект проголосовали. Но уже мало инициативы депутатов. Нужно, чтобы четко работал механизм финансирования. У нас возникла проблема: давно есть решение о дополнительном финансировании оплаты труда медиков, на 200-300% повышение, а выяснилось, что эти деньги не платят, по разным причинам местные власти задерживает. Поэтому важно сейчас разработать механизм страхования, чтобы потом не возник сбой», - отметил Фесенко.

Отметим, в Верховной Раде на внеочередном заседании 7 мая планируют рассмотреть законопроекты о страховании медицинских работников, которые могут пострадать от COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что врачи, которые лечат больных коронавирусом, получат из двух источников значительные надбавки к зарплате.