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Это невероятная идея — известная актриса о Саммите первых леди Робин Райт рассказала, что могут сделать для своих стран первые леди и джентльмены

Первые леди или джентльмены могут многое сделать для общества, заявила известная актриса, исполнительница роли Клэр Андервуд в сериале "Карточный дом" Робин Райт в разговоре с украинским СМИ, среди которых был телеканал "Украина 24".

"Когда я думаю о первых леди и о том, какие они имеют возможности, чего от них ожидают, что они могут сделать из того, что их мужья-президенты, возможно, сделают не в первую очередь, это все у меня ассоциируется почти с материнством. Они имеют устойчивость, они обладают энергией, они имеют доступ и влияние, чтобы уделить больше внимания тем вещам, о которых могут забывать. Леди Диана — идеальный пример. Сколько всего она сделала для детей и для борьбы с бедностью и в сфере образования, и не только. На самом деле было так много достойных первых леди, которые выносили проблемы из тени. Проблемы, которые другие из своих офисов, администраций, возможно, не замечают", — сказала она.

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Актриса отметила, что Саммит первых леди и джентльменов — это замечательная идея.

"Я считаю, что это невероятная идея - собрать первых леди и джентльменов в одном помещении. Чтобы они могли подискутировать, или просто найти понимание того, что мы равны в правах. Вместе мы можем делать больше и намного лучше, и гораздо сильнее. И я думаю, это главное — если мы можем получить это общее понимание между женщинами и мужчинами в одной комнате. Когда ты думаешь о законах и политике, они могут многое изменить. Но в таких условиях, как сегодня, у нас нет гарантии, что это произойдет. Это заставляет нас объединяться — мужчин и женщин, чтобы получить власть и возможности, чтоб разделять эту власть. Именно это поможет наиболее уязвимым людям в мире. Первые леди собрались здесь, чтобы поговорить о правах человека и о благосостоянии человека после этой пандемии коронавируса, как мы будем перезапускаться. И нет ничего лучше, чем женщина во главе этого корабля. Мы растим детей, мы делаем 14 вещей одновременно. Это в нашей крови. Для того чтобы иметь тот уровень понимания между женщинами и мужчинами, нам нужно создавать новые решения вместе, потому что мы по-разному думаем. И Слава Богу, это так. Мы лучшее из двух миров", — сказала она.

Напомним, 23 августа в Украине состоялся Саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", инициатором которого выступила первая леди Украины Елена Зеленская.

В тот же день в столице Украины также начал работу первый саммит Крымской платформы. От участия в нем отказались Азербайджан и Китай — их отсутствие прокомментировал политтехнолог Юрий Подорожний.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Россия по дипломатическим каналам пытается оказать давление на страны-участницы саммита. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно", — сказал он.