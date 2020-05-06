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Карантин в Украине выполнил свою главную цель - политолог Власть ищет баланс между медицинской безопасностью и спасением экономики

Карантин в Украине выполнил свою главную цель по нераспространению коронавируса COVID-19. Теперь перед властью стоит задача спасти экономику, обеспечив минимальные меры безопасности.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" политолог Владимир Фесенко.

"Карантин, в принципе, выполнил свою цель. У нас относительно спокойно, нет катастрофической ситуации, которая была в некоторых европейских странах, или даже в США, когда не справляется медицинская система, когда нашествие заболевших и большое количество умерших. У нас все очень умеренно по европейским меркам - это следствие карантина", - заявил Фесенко.

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Эксперт отметил, что карантин, который уже длится более 1,5 месяца, несет большие потери для малого и среднего бизнеса.

"Отсюда протесты представителей бизнес-среды. Власть вынуждена реагировать. Власть ищет баланс между необходимостью обеспечить минимальную медицинскую безопасность, чтобы не было новой вспышки эпидемии, остаться хотя бы на том уровне, который сейчас. С другой стороны - нужно обеспечить восстановление экономики", - подчеркнул он.

Напомним, ранее иммунолог Борис Донской заявил, что Украина еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом.

В то же время, с 12 мая в Украине анонсировано ослабление карантинных мероприятий.