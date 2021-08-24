Ринат Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости: "Долгих мирных лет и процветания"
"Пройдя не одно испытание, мы поняли главное: наша сила — в том, что мы одна Страна"
24 августа 2021 года Украина отмечает 30-летие провозглашение Независимости. Президент SCM Ринат Ахметов поздравил украинцев с праздником:
"Пройдя не одно испытание, мы поняли главное: наша сила — в том, что мы одна Страна. Страна, в которой каждый делает свой вклад в общее благополучие.
Мы справлялись и справляемся с непростыми обстоятельствами благодаря героизму каждого.
Благодаря медикам, ведущим борьбу за жизнь.
Благодаря учителям, растящим в новом поколении тягу к знаниям.
Благодаря работникам промышленности, сохраняющим и поддерживающим стабильность экономики Украины.
Благодаря героизму тех, кто защищает нашу страну.
Тех, кто работает в поле и под землей.
В море и на суше.
В научных институтах и детских садах.
Я желаю всем нам долгих мирных лет и процветания.
Уверен, нас и наших детей ждет ещё много поводов для гордости нашей страной.
С праздником, дорогие друзья!
С Днем Независимости Украины!"