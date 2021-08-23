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Украина отмечает День флага: как празднуют в разных регионах Самые большие торжества прошли с участием Владимира Зеленского в Черкасской области

На рассвете 23 августа в День государственного флага в небе над Киевом взвился флаг размером с теннисный корт. Его подняли с помощью дрона и это национальный рекорд.

В сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24" сообщается, как отмечают День флага в разных регионах Украины.

Наибольшие торжества прошли на Черкасщине. В географическом центре Украины селе Марьяновка взвился самый флаг региона. Подняли его на территории арт-объекта "Сердце Украины". Композиция состоит из 25 пар крыльев, символизирующих 24 области и Автономную Республику Крым. Изготовлен арт-объект из стали компании "Метинвест" Рината Ахметова.

В церемонии поднятия флага принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Он поздравил украинцев с праздником.

"Это гордость, когда наш флаг освобождал десятки городов и сел на Донбассе, благодарность, когда помогал тушить пожары в Турции и Греции, слезы, когда наш флаг сопровождает в рай погибших защитников Украины. Уважать флаг можно без шума, петь гимн без пафоса, помогать армии без файеров и быть украинцем без... тут без вариантов - просто быть украинцем", - заявил Зеленский.

фото - president.gov.ua

В свою очередь, в Харькове установили рекордный флагшток. По проекту он 102 метра, его могут признать крупнейшим в Европе. Чтобы такая высокая конструкция держалась надежно, фундамент сделали глубиной с трехэтажку.

"Сейчас самым высоким флагштоком по всем зафиксированным показателям является флагшток в Финляндии - высота составляет 100 метров. Наш флагшток - 102 метра. Когда это будет зафиксировано, мы об этом сообщим мировому сообществу", - рассказала директор департамента культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Людмила Терещенко.

В Книгу рекордов Украины планируют занести флаг Днепра. Это самый большой флаг, который подняли пожарными лестницами на 30 метров. В горсовете говорят, что такая мера стал символом непокоренности государства.

"Мы немного потренировались и с помощью пожарной автолестницы и клинчатого подъемника воплотили это в жизнь. Флаг один из самых больших в Украине. Его высота 18 метров, ширина - 12 метров", - рассказал начальник областного управления ГСЧС Андрей Кульбач.

По случаю Дня флага и юбилея Независимости в вышиванку одели основателя Одессы Дюка де Ришелье. Ее разработала индивидуально дизайнер Светлана Наконечная. Разноцветная рубашка - ручной работы. Взвился и тридцатиметровый украинский флаг на Потемкинской лестнице. Длина флага в этом году символическая и равняется годам независимости Украины.