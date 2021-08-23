11:24, Сегодня

Грандиозная премьера мультимедийного проекта "Україна, яку будуємо ми" На каналах "Украина" и "Украина 24" выйдет уникальный проект, посвященный 30 годам Независимости

"Україна, яку будуємо ми" — масштабный проект к 30-летию Независимости страны, который появится в эфире лидеров украинского телевидения – телеканалов "Украина", "Украина 24" – и на диджитальных площадках группы.

"Наш проект — не только о праздновании, но и о том, что останется с нами в будни, после того, как страна отметит свое тридцатилетие. Он – о нас, о наших увлечениях и разочарованиях, о наших победах и достижениях. Ведь тридцать лет истории страны — это тридцать лет жизни каждого из нас. Это тот опыт, который превращает нас в народ с общей судьбой. Это та основа, что позволяет нам смотреть с надеждой вперед и уверенно двигаться в будущее", — говорит Алексей Мустафин, историк, журналист, руководитель проекта.

Уникальность мультимедийного проекта в том, что, начиная с 25 августа, ежедневно в эфире телеканалов будут упоминаться важные для Украины исторические события. Журналисты готовят материалы, чтобы напомнить зрителям о знаковых, переломных, ключевых моментах становления свободного государства и акцентировать на культурных достижениях.

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Каждый из 30 дней спецпроекта будет посвящен одному году независимости. Телеканалы "Украина" и "Украина 24" вместе с новостями "Сегодня" подробно будут освещать историческую хронику страны в формате ежедневных сюжетов в авторских программах и прямоэфирных студиях. Наша команда работает в полную силу, чтобы показать многогранность и удивительный потенциал нашего государства.

Невероятный лендинг, посвященный эпосу независимости, важные тематические опросы в соцсетях, публикации уникальных исторических фото — segodnya.ua готовит для пользователей особые диджитал-проекты, чтобы показать "Україну, яку будуємо ми".

Также в рамках этого уникального исторического спецпроекта, начиная с 29-го августа, "Украина 24" покажет цикл эксклюзивных фильмов известного режиссера-документалиста Леонида Канфера "30 лет к свободе". Впервые зрители увидят историю Украины в формате исторического репортажного кино. Ведущим и соавтором проекта стал Олег Панюта.