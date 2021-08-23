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В Киеве ограничивают движение на дорогах — подробности Журналист рассказал, как Киев готовится ко Дню Независимости

Киев готовится к празднованию Дня Независимости, часть улиц в центре столицы перекроют до завершения всех торжеств 24 августа. Перекрыты улицы Михаила Грушевского, Липская, Шелковичная, Владимирская, Рыльский переулок, Ярославов Вал, Малая Житомирская, Михайловский переулок, Лысенко и Богдана Хмельницкого.

Подробно о ситуации в Киеве накануне Дня Независимости рассказал журналист "Украина 24" в программе "Сегодня Утро".

"На Майдане Независимости устанавливают с одной стороны сцену, с другой — трибуну, площадь активно моют и убирают. Репетиции парада сегодня уже не будет, увидим его уже 24 августа. В параде примут участие более 5 тысяч военных, 100 самолетов и 400 единиц техники", — рассказал он.

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Что касается ситуации на дорогах, по его словам, в центре на всех перекрестках дежурит много правоохранителей, но пока что движение не ограничивали, заторов нет. Но чуть позже обещают ограничить проезд и закрыть улицы Крещатик, Грушевского, Парковую дорогу, а также на некоторых улицах движение будет ограничено. Кроме того, ограничено движение будет и возле моста Метро. Ограничения коснутся и городского транспорта. Сегодня закроют на вход и выход станцию метро "Золотые ворота", будут ограничения и для наземного транспорта.

Напомним, 24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. Ранее в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что по всей Украине ко Дню Независимости состоится более 300 акций - концерты, выставки и другие культурные и художественные события.

Также к 30-летию Независимости Украины в Софии Киевской открылась выставка, на которой можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика, булаву гетмана Ивана Мазепы и другие исторические реликвии.