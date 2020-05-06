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Глава Днепропетровской ОГА сделал серьезное заявление о коронавирусе В области ожидают увеличения числа больных

Днепропетровская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом, только за последние сутки зафиксировано 90 новых случаев COVID-19.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

"За последние сутки в Днепропетровской области мы выявили еще 90 случаев заболеваний коронавирусом. Это следствие того, что мы достаточно активно проверяем контактных лиц тех людей, у которых уже найден COVID-19. На текущие сутки имеем 586 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. По этим 90 новым случаям только 33 человека были госпитализированы, они все в удовлетворительном состоянии. Остальные находятся на самоизоляции дома, чувствуют себя хорошо - это легкое состояние заболевания", - отметил он.

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По словам Бондаренко, в области происходит пиковый рост заболеваемости в последнюю неделю.

"Как и прогнозировала Национальная академия наук, мы на этой неделе имеем пиковые значения. Эту и следующую неделю ожидаем увеличения количества заболеваемости из-за большого числа контактных лиц. У нас на одного заболевшего человека приходится 10-15 контактных лиц, то есть полиция работает очень глубоко... Люди добрые, не гуляйте по улицам, масочный режим никто не отменял", - заявил глава ОГА.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине делается недостаточно тестов на коронавирус.