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В Украине создадут фонд для помощи ветеранам: в Кабмине раскрыли подробности Ветеранский фонд будет на гарантиях государства привлекать международную донорскую помощь

Украинский ветеранский фонд, который заработает в 2022 году, позволит значительно расширить возможности финансирования ветеранских программ.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Комментируя помощь ветеранам в Украине, она отметила:

"Конечно, денег никогда не бывает достаточно, и, к сожалению, наша финансовая политика требовала усовершенствования по отношению к Министерству по делам ветеранов. Но мы рассматриваем дополнительные инструменты".

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По словам министра, в этом году Кабмин поддержал инициативу Минветеранов:

"Правительством принято постановление о создании государственного учреждения Украинский ветеранский фонд, который будет на гарантиях государства привлекать международную донорскую помощь и развивать все наши направления деятельности - это и предпринимательские инициативы, и развитие общественных активностей ветеранов, психологическая реабилитация, медицинское обеспечение, обеспечение жильем и другие привилегии или льготы, которые получают наши ветераны".

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Ранее Министерство по делам ветеранов Украины выступило с инициативой создания Украинского ветеранского фонда - государственного бюджетного учреждения, которое будет обеспечивать поддержку ветеранов войны, членов их семей, семей погибших последующей реабилитацией и реинтеграцией в мирную жизнь через соответствующие проекты.

Ожидается, что фонд станет стартовой площадкой для поддержки ветеранского бизнеса, в том числе - за счет предоставления грантов, бизнес-стартапов для ветеранов, реабилитации защитников Украины, развития инициатив гражданского общества и других направлений.

Украинский ветеранский фонд должен заработать уже с 1 января 2022 года.