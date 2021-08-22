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День украинца отмечают за рубежом: поздравления из разных уголков планеты Украинская диаспора очень активна

На День украинца 22 августа, украинцы, проживающие в разных странах мира, 22 августа передали поздравления и рассказали, как готовятся к празднованию Дня Независимости.

Украинка Елена Лима, которая проживает в Австралии уже 11 лет, в эфире телеканала "Украина 24" ответила на вопрос, отмечает ли она День украинца:

"Празднуем, мы встречаемся с нашими друзьями-украинцами. Я пытаюсь рассказать своим сыновьям. Мой младший сын родился здесь, и не был еще в Украине. Я пытаюсь рассказать ему об Украине, показать фотографии, рассказать о корнях, о его дедушке и бабушке, откуда он. Мой взрослый сын, мы приехали сюда, когда ему было 7 лет, он еще помнит Украину, пытается рассказать брату об Украине. И конечно, мы готовим борщ".

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Председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий рассказал, что украинцы в Италии также готовятся праздновать 30 лет независимости.

"Многие украинцы уехали делать это в Украине. Смягчились условия антиковидные и очень много украинцев уехали, кто не имел возможности быть дома год, два. В Италии об Украине говорят в первую очередь из-за таких международных акций, как "Евровидение", выступления украинских участников очень широко обсуждались, потом чемпионат Европы по футболу, где тоже Украина... В последние годы итальянцы имели возможность лучше узнать украинцев, и их отношения только становятся лучше", - сказал он.

По словам Городецкого, итальянцы несколько похожи на украинцев по менталитету:

"Украинцы очень хорошо уживаются в итальянской среде. Как правило итальянцы не имеют проблем с украинскими домашними работниками, людьми, которые работают в семьях. Украинкам доверяют самое дорогое, что у них есть - маленьких детей и своих родителей. Это о многом говорит".

Украинка Диана Штайнер, которая построила успешную модельную карьеру в Австрии, рассказала, что в Вене очень много украинцев:

"Я думаю, насчитывается 9 тысяч, а то и больше украинцев. Я уверена, что на День Независимости мы увидим много людей в вышиванках в Вене в самом центре. Это происходит очень часто, потому что украинцы всегда поддерживают друг друга и диаспора очень активная... У нас, кстати, есть очень большой красивый парк, там есть памятник казаку. Я думаю, это точка, где всегда собирается много украинцев. Я уверена, что мы тоже пойдем семьей гулять в парк".

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