Видела детей в крови – спасенная из Афганистана украинка об ужасах кабульского аэропорта

Люди, которые надеются покинуть Кабул, несколько дней сидят без воды и пищи

Видела детей в крови – спасенная из Афганистана украинка об ужасах кабульского аэропорта

Эвакуированная из Афганистана украинка Разифа Малюта в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" рассказала, что ей чудом удалось выбраться из Кабула.

Комментируя эвакуацию из кабульского аэропорта, Малюта рассказала:

"Наши люди там, они приоткрыли ворота, колючая проволока. Наши ребята видят этих людей, хотят забрать, а им не разрешают выйти. Понимаете отчаяние этих людей. Они пишут мне до сих пор, что они без воды, без еды уже три дня там".

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По ее словам, против людей, штурмующих аэропорт в надежде покинуть Кабул, применяли слезоточивый газ:

"Пишут, что отравленные слезоточивым газом люди просто лежали там. Я видела детей всех в крови, просто лежащих, они были как затоптанные. Это был крик – детский, женский, мужской. Мне повезло, что удалось пройти до того, как начали пускать слезоточивый газ. Они стреляли резиновыми пулями - постоянные очереди, постоянная стрельба. Газ, стрельба, и, если были промежутки, людей били просто палками".

Напомним, 22 августа в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет Ил-76 ВВС Украины, который накануне вылетел из Афганистана. Этим рейсом из аэропорта Кабула были эвакуированы 83 человека, в том числе 31 украинец.

Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Олег Николенко в эфире телеканала "Украина 24" заявлял, что забрать людей из Кабула можно только после решения трех ключевых задач.

На данный момент эвакуации из Афганистанаожидают около 100 украинцев.

Источник Украина 24 Теги эвакуация Талибан Афганистан