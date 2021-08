"Спасибо, Россия": знаменитый режиссер оконфузился во время Одесского кинофестиваля

Известный голливудский кинорежиссер Терри Гиллиам на 12-м Одесском международном кинофестивале оконфузился, перепутав Украину с Россией.

Подробности инцидента рассказал в Facebook экс-глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

"Кинорежиссер Терри Гиллиам, которому только что вручили награду за вклад в развитие кинематографа на ОМКФ, принимая ее на сцене сказал "Thank you, Odessa, thank you, Russia!". Гиллиам, находясь три дня в Одессе, так и не захотел заметить, что он не в России. Спасибо ведущим церемонии Янине Соколовой и Олегу Панюте (ведущий канала "Украина" - ред.), которые сразу объяснили, что Одесса это Украина", - написал Ильенко.