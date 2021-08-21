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Эвакуация второй партии украинцев из Афганистана: появились подробности Жена одного из эвакуированных украинцев сказала, когда ждать самолет

Эвакуированные из Афганистана украинцы сейчас находятся в дороге, их прибытие в Украину ожидается в субботу, 22 августа.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" Валерия, жена одного из тех, кто находится в самолете из Кабула.

"Насколько мне известно, сейчас они находятся в дороге, поэтому связи пока нет. Последний раз мы связывались около 12:00, он был уже в Исламабаде. Ждем его, скорее всего, завтра. Со мной лично связался наш посол в Таджикистане Василий Серватюк. Я ему безумно благодарна. Насколько я знаю, он лично вел эти переговоры, участвовал непосредственно, держал меня в курсе событий", - рассказала Валерия.

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По ее словам, с мужем все в порядке.

"Сказал, что их кормили, все с ним в порядке – и физически, и моральное состояние. Мой муж по профессии юрист. Когда-то он работал в милиции, и потом ему подвернулась такая работа. На тот момент, как он начал работать в Афганистане, мы даже не были знакомы, поэтому как он туда попал – не могу вам сказать", - сказала она.

Фото: Reuters

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что 21 августа из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ.

В сообщении отмечается, что количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется.

Самолет Воздушных сил ВСУ находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана.

Ранее Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Олег Николенко в эфире телеканала "Украина 24" заявлял, что забрать людей из Кабула можно только после решения трех ключевых задач.