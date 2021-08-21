15:16, Сегодня

Жара и грозовые дожди: синоптик дала прогноз погоды на День Независимости Украины Также в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода до конца месяца

В Украине на День Независимости 24 августа утром будет солнечная и теплая погода, которая ближе к вечеру сменится грозовыми дождями.

Такой прогноз в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина" озвучила ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"По нынешним подсчетам, утром и днем ​​24 августа у нас будет хорошая солнечная погода, а с обеда небо затянет тучами, потому что к нам подойдет атмосферный фронт, и уже вечером мы ожидаем грозовые дожди. Это по Киеву где-то с 18:00, даже более вероятно - с 20:00 до 22:00. Перед тем еще может усиливаться ветер до 11-13 м/с", - рассказала она.

Читайте также: Ураган повредил одно из семи чудес Украины, подробности из Каменец-Подольского

На вопрос, какая погода будет дальше, синоптик ответила:

"Думаем, что в сентябре еще будет тепло. Но вот в эту неделю и следующую, до конца августа, погода в Украине будет близка к норме, сильной жары не будет, температура будет даже несколько ниже по сравнению с многолетними средними значениями. Утром будет прохладно, прохладные ночи, особенно когда будут идти дожди, температура будет +18...+20 градусов. По утрам будет прохладно +13...+15 градусов, а иногда 10 градусов. А дневная температура будет преобладать в диапазоне +23...+28 градусов".

Напомним, 18 августа в Украине из-за ураганов, ливней и града в ряде регионов в результате падения деревьев были повреждены автомобили, затоплены улицы. Больше всего досталось центральным областям и столице.

В целом из-за непогоды без света остались около 150 населенных пунктов по всей стране. Больше всего обесточенных - в Житомирской области.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в Украине из-за климатических изменений становится все больше погодных аномалий, последние пять лет стали рекордно теплыми:

"К сожалению, мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов наблюдается. Это не случайность, это тенденция, которая характерна для наших сегодняшних условий. То есть мы отмечаем изменение климатической системы - повышается температура воздуха, изменяется термический режим, меняется продолжительность сезонов и, к сожалению, таких экстремальных температур у нас становится все больше. Причем именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше".