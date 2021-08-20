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Невозможно сделать в "Дії" поддельный COVID-сертификат - министр Как рассказал Михаил Федоров, "люди пытаются заработать на том, что кто-то не желает сделать себе прививку"

Украинский COVID-сертификат, который появится в приложении "Дія", будет подтверждением вакцинации, выздоровления от коронавируса или результатом ПЦР-теста. Подделать его будет невозможно.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Невозможно сделать в "Дії" поддельный сертификат. В "Дії" отображается только та информация, которая есть в реестре E-Health, в реестре, где все украинцы, которые получают медицинские услуги. Поэтому невозможно это подделать, только врач вносит информацию в реестр. Поэтому, если где-то есть какая-то реклама, это люди пытаются заработать на том, что кто-то не желает сделать себе прививку", - сказал Федоров.

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Напомним, что Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты.

"Сегодня очень важный день для цифровой Украины, потому что мы интегрировались в единый цифровой рынок по направлению ковид-сертификатов. С сегодняшнего дня мы можем уже принимать европейских граждан, проверять действительность их сертификатов. И после того как AppStore и Google Play опубликуют последнюю обновленную версию приложения "Дія", — я надеюсь, это будет сегодня или завтра, остались считанные часы, — украинцы смогут генерировать сертификаты и путешествовать в другие страны Европы", - рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

В Министерстве иностранных дел сразу отметили: решение Еврокомиссии рекомендательное, и страна сама будет определять, кого и как пускать на свою территорию. На сайте организации пишут, что вместе с украинскими признали COVID-сертификаты Турции и Северной Македонии. Их принимают с сегодняшнего дня. Наш сертификат в "Дії" появится позже среди остальных документов. Он будет подтверждением вакцинации, выздоровления от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.