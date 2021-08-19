22:47, Вчера

Контрастность Украины с Афганистаном очень заметна — политолог Владимир Фесенко рассказал о разнице между военной поддержкой Афганистана и Украины со стороны США

Украина смогла отстоять свою государственность в отличие от Афганистана, где власть захватил "Талибан" — об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Сейчас слышу много конспирологических и катастрофических предположений, что после событий в Афганистане американцы закроются, забудут, не будут рисковать, прекратят любую поддержку Украины. Поддержка была важна, но по сравнению с Афганистаном меня поразила цифра — вложен 1 триллион долларов в Афганистан, в нас они вложили гораздо меньше. Мы смогли без поддержки и США, и Запада отстоять свою государственность. Да, потеряли часть территории, но отстояли государственность", — сказал он.

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По словам эксперта, это различие надо активно использовать.

"Дважды наш народ демонстрировал стремление отстаивать свою свободу. То есть контраст с Афганистаном очень заметен. Есть проблемы с эффективностью реализации реформ и пр. Но способность народа, и государства также защищать себя, стремиться к свободе и демократии — мы это видим. Сейчас очень важно использовать этот контраст в пользу нашего государства", — сказал он.

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Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из этой страны.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль центры еще четырех афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. В воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране.