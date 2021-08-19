19:32, Сегодня

Есть три модели: министр рассказал о сценариях эпидемии штамма "Дельта" в Украине Олег Немчинов назвал ближайший срок, когда может прийти волна "Дельты"

О готовности Украины к удару штамма коронавируса "Дельта" рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Традиционно есть несколько моделей развития (ситуации с эпидемией коронавируса — ред.) — оптимистическая, пессимистическая и посредственная. Наиболее пессимистическая говорит о начале в третьей декаде сентября, это при условии, если мы будем игнорировать вакцинацию, не будем соблюдать масочный режим. Если у нас каждый день увеличивается количество вакцинированных, соблюдается масочный режим, безопасная дистанция, тогда мы говорим о более оптимистичном сценарии", — сказал он.

Читайте также: Ситуация с COVID-сертификатами будет меняться из-за штамма "Дельта" – врач

Немчинов отметил, что Украина не сможет избежать волны нового штамма.

"Но мы этого не сможем избежать, как не избежали большинство европейских и североамериканских стран, азиатских стран, где также на достаточно высоком уровне степень вакцинации населения. Заболевание омолаживается, в Украине уже вакцинируют подростков, потому что этот штамм "Дельта", в частности, поражает и младшее поколение, которое, даже бессимптомно болея, возвращается к распространению инфекции, заражению других людей", — предупредил он.

Штамм "Дельта" был впервые зарегистрирован в Индии в октябре 2020 года. Весной ВОЗ предложила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, а не странами, где их обнаружили. Штамм "Дельта" сильнее и более заразный, зафиксирован высокий процент госпитализации. В Украине он был впервые обнаружен в конце июня.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в Украине наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусом, но вспышка возможна в любой момент. "Сегодня у нас есть штамм "Дельта" — он значительно интенсивнее поражает людей, передается от человека к человеку. Пользуясь случаем, приглашаю всех в пункты прививок, центры вакцинации сделать прививку и исключить коллапс системы здравоохранения", — заявил он.