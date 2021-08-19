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На территории ОРДЛО нашли "Грады" и танки: что думают в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, есть ли повод для беспокойства из-за военной техники и ждать ли новых провокаций

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила "Грады", "Гвоздики" и танки на временно оккупированной территории Донецкой области. Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"На самом деле достаточно часто в отчетах ОБСЕ фигурируют подобные факты. Мы не знаем, новая это техника или одна и та же передвигается. Пока она не стреляет — это, конечно, нарушение, но я бы не придавал этому серьезного значения. Поэтому по поводу просто концентрации определенной численности вооружений собирать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, естественно, никто не будет. Я напомню, что около месяца как объявлен традиционный ежегодный перерыв в работе ТКГ. Это связано с периодом отпусков у послов ОБСЕ. Поэтом сейчас вопрос о внеочередном заседании ТКГ не поднимается", — сказал он.

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Гармаш ответил, возможны ли провокации, приуроченные к Дню независимости Украины.

"Как ни странно, много будет зависеть от визита Меркель в Москву — с чем она после Москвы приедет в Киев, какие будут у Путина месседжи, которые он сможет передать через нее. Но опять же, давайте учитывать, что у нас еще саммит с президентом США,и это тоже будет играть определенную роль — будет ли выгодно России обострять ситуацию на Донбассе", — сказал он.

Добавим, как сообщает Штаб ООС в Facebook, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи населенного пункта Покровка, 3 единицы РСЗО БМ-21 "Град", которые размещены с нарушением линии отвода, 17 единиц танков, 3 единицы прицепных гаубиц 2А65 "Мста-Б", 3 единицы самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 3 миномета, размещенные за пределами выделенных мест хранения. Кроме того, в зоне безопасности находится 22 единицы боевых бронированных машин.

Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия будет настаивать на интеграции ОРДЛО в Украину на своих условиях. "26 августа встретимся (с Россией на заседании ТКГ – ред.). Будут рассматриваться те же вопросы, что и всегда... Не думаю, что россияне станут более договороспособными, потому что они придерживаются той же политики уже восьмой год – интеграция так называемых "молодых республик" под логикой федерализации на российских условиях в тело Украины. Мы это знаем, не пойдем на это", - сказал он.